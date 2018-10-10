Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen 110. bölümün hemen ardından izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. BÖLÜM ÖZETİ

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla…

HIZIR'IN ELİ HAVADA KALDI

Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 111 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son bölümde yaşananların ardından gözler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüme çevrildi. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölümde neler yaşanacak. Yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki gelecek bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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