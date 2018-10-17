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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölümde neler yaşandı? EDHO 112. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 111. bölümüyle ekranlardaydı. Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna geldi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanına ve yayınlanan 111. son bölümüne dair detaylar

17.10.2018 - 00:18 | Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşamki bölümünde yine heyecan doruktaydı. Çakırbeyliler ölümle burun buruna gelirken, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölüm detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 111. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün!"

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.

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