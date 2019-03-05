Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefes kesen bir bölümle daha ekrana gelmişti. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 126. bölümünden sonra izleyiciler 127. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlandı mı?

EDHO 127. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır.

Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır.

EDHO 126. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güç savaşları başlıyor

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır.

Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir.

İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar.

Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır.

Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer.