Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından merak araştırılıyor. EDHO heyecan dolu son bölümde ortalık karışıyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, EDHO 130. bölüm özeti...

EDHO 131. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara gelen 130. bölümün ardından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

EDHO 130. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masa savaşı kızışıyor!

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır. Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir.

Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir. Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.