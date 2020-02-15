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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en son 156. bölüm ile ekrana gelmişti. İzleyiciler tarafından şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin yeni bölümü 18 Şubat Salı akşamı yayınlanacak. İşte son yaşanan gelişmeler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm heyecanı başladı. Heyecan kaldığı yerden 18 Şubat 2020 tarihinde devam edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 157. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) da en son neler yaşanmıştı? İşte dizi hakkıında son gelişmeler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfada olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır.

Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

 

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