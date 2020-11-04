Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm dün akşam ekrandaydı. Hızır Çakırbeyli'nin yeğeni Alparslan için Yaman Korkmaz'ı masaya davet ettiği EDHO 170. bölümde neler oldu? Alparslan için yeni bir dönemin başladığı EDHO 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi EDHO yeni bölüm fragmanı çok merak ediliyor ancak EDHO 171. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.