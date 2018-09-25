Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Deniz Çakır, sezon arası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan çıkarılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonda nasıl bir senaryoyla ekranlara geleceği merak ediliyor. Oyuncu kadrosuna Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor. İşte yeni sezon fragman!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Hızır Çakırbeyli intikam almaya devam ediyor. Fragmanda diziye yeni katılan oyuncular dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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