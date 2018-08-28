Başrolünde Oktay Kaynarca'nın olduğu sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu seyirciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler yeni sezon fragmanını beklerken dizide Hızır Çakırbeyli'nin eşini canlandıran Meryem Çakırbeyli'de (Deniz Çakır) diziden ayrıldı. İzleyiciler bu gelişme doğrultusunda yeni sezonda dizinin nasıl bir senaryoyla ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

DENİZ ÇAKIR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN NEDEN ÇIKARILDI?

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Deniz Çakır, yapımcı Raci Şaşmaz’ın kararıyla, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli’nin eşi Meryem karakterine hayat veren oyuncu, eylülde yeni bölümleriyle ekrana gelecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı.

Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın, sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelen Çakır’ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi. İşsiz kalmasından dolayı şoke olan oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMANI

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