Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin başrolünde bulunan Deniz Çakır, sezon arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan çıkarılmıştı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta ekranlarda olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA? EDHO

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. EDHO saat 20.00'da yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 108. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu masadaki herhangi biri senin dostunsa, sonu senin gibi olacak!"

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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