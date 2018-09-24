Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölümüyle yeni sezona merhaba diyecek. Atv'de ekranlara gelen dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yayınlanan fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sabina Toziya gibi isimlerin paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla 25 Eylül Salı günü izleyicisiyle buluşacak.

İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı;

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 108. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur.

Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler.

Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur.

Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, onu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ