ALLAH'IN ZATİ SIFATLARI NELER?

Allah'ın zati sıfatları, dünya üzerinde ya da ruhani alanda herhangi bir varlıkta bulunmasına imkan olmayan özellikler için kullanılmaktadır. Allah'ın herhangi bir varlıkla bağlantısının bulunmadığı tüm özellikler zati sıfat olarak biliniyor. Toplamda ise altı adet zati sıfat bulunuyor. Allah'ın zati sıfatları şöyledir;

1- Vücud: Allahü teala vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücuddür, yani varlığı lazımdır.

2- Kıdem: Allahü tealanın varlığının evveli, başlangıcı yoktur.

3- Beka: Allahü tealanın varlığının ahiri, sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi, zat ve sıfatları için de yokluk muhaldir.

4- Vahdaniyyet: Allahü tealanın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur.

5- Muhalefetün-lilhavadis: Allahü teala, zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun zat ve sıfatlarına benzemez.

6- Kıyam bi-nefsihi: Allahü teala zatı ile kaimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken O var idi. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kainatı yokluktan varlığa getirmeden önce, zatı nasıl idi ise, sonsuz olarak, hep öyledir.