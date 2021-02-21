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Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Bakan Pekcan açıkladı!

Esnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatacak? Sorusu merak ediliyor. Esnafa kira destek ödemeleri vatandaşın gündeminde. 31 Mart'a kadar uzatılan esnaf destek yardımına daha önce başvuran ve başvurusu onaylanan esnaflar soruyor; Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Bakan Pekcan açıklaması...

Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Bakan Pekcan açıkladı!
AA

Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan birçok ödenek bulunurken kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri de başladı. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi meslek gruplarına sağlanacak ödeneğin kısa sürede ödemelerine başlandı. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

ESNAF GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı.

Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.

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