Esnaf meydan muharebesi! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beşiktaş'ta dar sokağı paylaşamayan iki esnaf arasında yumruklu kavga çıktı. Show Haber ekibinin bir araya getirdiği taraflar hem o günü anlattı hem de sarılıp barıştı.

Habertürk Giriş: 18.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:23 facebook

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