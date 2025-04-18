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        Haberler Gündem İstanbul Esnaf meydan muharebesi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esnaf meydan muharebesi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beşiktaş'ta dar sokağı paylaşamayan iki esnaf arasında yumruklu kavga çıktı. Show Haber ekibinin bir araya getirdiği taraflar hem o günü anlattı hem de sarılıp barıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:23
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        Esnaf meydan muharebesi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Beşiktaş'ta dar sokağı paylaşamayan iki esnaf arasında yumruklu kavga çıktı.

        Show Haber ekibinin bir araya getirdiği taraflar hem o günü anlattı hem de sarılıp barıştı.

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