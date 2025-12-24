Esnafı öldüren belediye işçisi: Öldürme amacım yoktu

Adana'daki olay, 19 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi’nin temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz, yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık ile tartıştı. Evine giden Hiçyakmaz, kendisini iş yerine çağıran Gözaçık’ın yanına gidince kavga çıktı. Arbedede Hiçyakmaz, Gözaçık’ı karın, sırt ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gözaçık, hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, evine yaptığı baskında yakaladığı Hiçyakmaz, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan sanık Tolga Hiçyakmaz’ın ilk duruşması Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hiçyakmaz, duruşmadaki savunmasında mesai arkadaşlarıyla temizlik yaptıkları sırada mahalleden tanıdığı Hüsamettin Gözaçık’ın kendisine küfrettiğini öne sürdü.

‘ÖLDÜRME AMACIM YOKTU’

Gözaçık ile aralarında bir husumetin bulunmadığını belirten Hiçyakmaz, “Mesai sonrası eve döndükten sonra WhatsApp üzerinden bir numaranın beni aradığını gördüm. Numaramı bulan maktul, telefon görüşmesinde hakaretlerine devam edip, beni iş yerine çağırdı. Evime gelmesinden korktuğum için yanına gitmek durumunda kaldım. Masanın üzerindeki bıçakla bana saldırdı, sandalyeyle kendimi korumaya çalıştım. Daha sonra iş yerinde bulunan başka bir kesici aleti, rastgele salladım. İş yerinden çıktıktan sonra çevredekilere sağlık ekiplerini aramalarını söyledim. Maktulü öldürme amacım yoktu. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi.