        Esnafı öldüren belediye işçisi: Öldürme amacım yoktu | Son dakika haberleri

        Temizlik nedeniyle çıkan tartışmada esnafı öldüren belediye işçisi: Öldürme amacım yoktu

        Adana'da sokakta yaptığı temizliği beğenmeyince kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştığı 60 yaşındaki esnaf Hüsamettin Gözaçık'ı , çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Seyhan Belediyesi'nin 29 yaşındaki temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz'ın yargılanmasına başlandı. Savunmasında, "Maktulü öldürme amacım yoktu. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ederim" diyen Hiçyakmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

        Giriş: 24.12.2025 - 18:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:23
        Adana'daki olay, 19 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi’nin temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz, yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık ile tartıştı. Evine giden Hiçyakmaz, kendisini iş yerine çağıran Gözaçık’ın yanına gidince kavga çıktı. Arbedede Hiçyakmaz, Gözaçık’ı karın, sırt ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gözaçık, hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, evine yaptığı baskında yakaladığı Hiçyakmaz, tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

        Hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan sanık Tolga Hiçyakmaz’ın ilk duruşması Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hiçyakmaz, duruşmadaki savunmasında mesai arkadaşlarıyla temizlik yaptıkları sırada mahalleden tanıdığı Hüsamettin Gözaçık’ın kendisine küfrettiğini öne sürdü.

        ‘ÖLDÜRME AMACIM YOKTU’

        Gözaçık ile aralarında bir husumetin bulunmadığını belirten Hiçyakmaz, “Mesai sonrası eve döndükten sonra WhatsApp üzerinden bir numaranın beni aradığını gördüm. Numaramı bulan maktul, telefon görüşmesinde hakaretlerine devam edip, beni iş yerine çağırdı. Evime gelmesinden korktuğum için yanına gitmek durumunda kaldım. Masanın üzerindeki bıçakla bana saldırdı, sandalyeyle kendimi korumaya çalıştım. Daha sonra iş yerinde bulunan başka bir kesici aleti, rastgele salladım. İş yerinden çıktıktan sonra çevredekilere sağlık ekiplerini aramalarını söyledim. Maktulü öldürme amacım yoktu. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi.

        ‘TOLGA CEVAP VERMEDİ’

        Tanıklardan, sanığın ekip amiri E.Y. ise olay günü birlikte temizlik yaptıklarını, Gözaçık’ın Hiçyakmaz’a küfrettiğini belirterek, “Tartışma çıkmaması adına Tolga’yı evine gönderdim. Maktul küfredince, Tolga cevap vermedi. Daha sonra maktulün Tolga’yı arayıp, hakaret ettiğini duydum. Tüm bildiklerim bu kadardır” diye konuştu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İşitme engelli genci darp eden dolmuş şoförü tutuklandı

        Adana'da işitme engelli genci trafikte takip edip darp eden dolmuş şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

