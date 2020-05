AA

İnşaatta çalışan eşini iş kazasında kaybettikten sonra çocuklarına bakmak ve ailesini geçindirmek zorunda kalan Akman, yıllarca pazarcılık yaptı.Daha sonra çarşıda çay ocağı açan Akman'a, tatlı sohbeti ve güler yüzü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlar "çaycı abla" diye seslenmeye başladı.10 yıldır ekmeğini çay ocağından kazanan Akman, büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği 3 çocuğunu okutup, 2'sinin de düğünü yaptı.- "Elimden gelen her işi yapmaya çalıştım"Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini kaybettikten sonra çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.Kimsesi olmadığı için bir anda hayat mücadelesinin içine girdiğini belirten Akman, üç çocukla kalıp kimseden yardım göremeyince temizlik işlerine giderek hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.Akman, üç oğlunu da okutup büyüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:"Onlar için hem anne hem de baba oldum. Beni hayata onlar bağladı, şu ana kadar yapmadığım iş kalmadı. İki oğlumu evlendirdim, bir oğlumla hayatıma devam ediyorum. Bu noktaya gelene kadar 8 yıl pazarcılık yaptım, eşofman sattım. Hastalıklar ve kazalarla hayatım zorlu bir süreçten geçti. Elimden gelen her işi yapmaya çalıştım ve bir anda açmaya karar verdiğim çay ocağını da 10 yıldır işletiyorum. İki oğlumu evlendirdim, üç torunum var. Allah'a şükür geçimimizi sağlayarak kimseye muhtaç olmadan hayata devam ediyoruz."- "Kadınlarımız asla hiçbir şeyden pes etmesinler"Eşini kaybettikten sonra ayaklarının üzerinde durmayı başardığını belirten Akman, "Evlatlarım için aynı mücadeleyi yine olsa yine yaparım. Çocuklarım için her şeyi yaparım çünkü beni hayata bağlayan tek şey onlar." dedi.Çay ocağında müşterileriyle aile gibi olduklarını vurgulayan Akman, "Ben burada herkesin annesi, ablası oldum. Hepsini çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. Zaman zaman tartışmalarımız olsa da seviyeli ve tatlı bir şekilde sonlandırıyoruz. Bazı müşterilerim konuşmadığımda ya da şakalaşmadığımda 'abla neyin var' diye soruyorlar. Biz bir aileyiz, çarşı esnafının hem annesi hem de ablasıyım." diye konuştu.Akman, kadınlara seslenerek, "Kadınlarımız asla hiçbir şeyden pes etmesinler, yılmasınlar. Kimseye boyun eğmesinler, ayaklarının üzerinde dursunlar. Mücadele edince Rabbim yardım ediyor." ifadelerini kullandı.- "O bizim hem ablamız hem de annemiz"Çarşı esnafından Tolga Aydın da Birsen Akman'ın güçlü bir kadın olduğunu dile getirdi.Akman'ın çok sıcakkanlı birisi olduğunu vurgulayan Aydın, "Sırdaşımız, dostumuz. O bizim hem ablamız hem de annemiz. Bir bayan olarak yıllardır çocuklarını okutmak ve büyütmek için elinden geleni yapmış. Bu şekilde girişimci kadınları görünce mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.