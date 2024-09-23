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        Haberler Bilgi Yaşam Esnediğimiz zaman neden gözlerimiz sulanır? Esneme ve göz sulanmasının nedenleri nelerdir?

        Gözlerimizin yaşarmasına sebep olan esneme neden olur?

        Ağladığımızda, gözümüze bir cisim geldiğinde veya soğan keserken mutlaka gözlerimiz yaşarır. Bunların dışında, yorulduğumuzda veya uykumuz geldiğinde esnediğimizde de gözlerimiz yaşar, hatta bazen ağlamaklı gibi olabiliriz. Bunun sebebi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:00
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        Esnerken gözlerinizin sulanması olağandışı bir durum değildir. Bu gözyaşlarına alerjiler ve yüzünüzdeki kas kasılmaları gibi çeşitli nedenler yol açabilir. Esnemekle ilgili merak ettikleriniz haberimizde...

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        Gözyaşı bezleri ve işlevi

        Gözyaşı bezleri, gözlerin nemli kalmasına yardımcı olan önemli bezlerdir. Gözlerin hemen üstünde, kaşların altında bulunan bu bezler, gözyaşı salgılayarak göz sağlığını destekler.

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        Esneme ve gözyaşı üretimi

        Bir kişi esnediğinde, esnemenin gücüne veya yüz kaslarının gerilme şekline bağlı olarak lakrimal bezlere baskı uygulanabilir. Bu baskı, gözyaşı üretimini uyarabilir ve gözlerin daha fazla nemlenmesine yardımcı olabilir.

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        Yorgunluk ve gözyaşı ilişkisi

        Yorgunluk, gözlerin kurumasına neden olan bir faktördür. Özellikle tüm gün bilgisayar ekranına bakmak, göz yorgunluğunu artırabilir. Yorgun gözler, kuru bir hisse yol açar ve bu durum, gözyaşı bezlerinin daha fazla gözyaşı üretmesini teşvik edebilir. Esneme sırasında uygulanan baskı da bu süreci etkileyebilir.

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        Esnemenin gerçekleşme nedenleri nelerdir?

        Uyanıklığı teşvik etmek için: İnsanlar yorgun olduklarında daha fazla esneme eğilimindedir; bu nedenle esnemek, kişinin daha uyanık olmasına yardımcı olan bir refleks olabilir.

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        Sakinleştirici bir sinyal olarak: Bazı araştırmalar, bireylerin atletik yarışmalar gibi stresli olaylardan önce daha fazla esnediğini göstermektedir. Bu, sakinlik hissini artırmaya yardımcı olur. Stresli durumlarda bazı hayvanlar da daha sık esner.

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        Sosyal bağ: Esnemeler bulaşıcıdır; bu nedenle insanlar için bir bağ kurma yolu olabilir. Bir kişinin, aile üyesi gibi yakın olduğu biri esnediğinde esneme olasılığı, bir yabancının esnemesinden daha yüksektir. Bu nedenle esnemek, sosyal ilişkilere işaret eder.

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        Östaki borusunu temizlemek için: İnsanlar, östaki tüplerinin tıkanmasının ağrılı basınca neden olabileceği yüksek irtifalarda daha fazla esneme eğilimindedir; bu da esnemenin bir rolünün bu tüpleri temizlemek olduğunu gösterir.

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        Oksijen seviyesini artırmak: Esnemek genellikle derin bir nefes almayı içerir. Bir çalışma, daha fazla karbondioksit solumanın esneme sıklığını artırmadığını buldu; bu da esnemenin amacının daha fazla oksijen almak olmadığını gösteriyor.

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        Esnemenin yan etkileri nelerdir?

        Esnemenin tek yan etkisi gözyaşı dökmek değildir. Diğer bazı yaygın etkiler şunlardır:

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        Bulaşıcılık: Esnemeler bulaşıcıdır; bir kişi videoda bile olsa başka birinin esnediğini gördüğünde esneme olasılığı daha yüksektir. Bu, bir tür empatiyi yansıtır.

        Gözleri kapatmak: Çoğu kişi esnediğinde kısa bir süreliğine de olsa gözlerini kapatır.

        Esneme: Esneme, yüz kaslarını ve çeneyi esnetebilir; bu da yüzdeki gerginliği veya ağrıyı hafifletebilir. Bazı insanlar da esnerken çenelerinin tıkırdadığını veya rahatsız olduğunu fark eder.

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        Gözlerde sulanmaya neden olabilecek diğer günlük faktörler

        Bazen gözler çok kuru olduğu için sulanır ve vücut onları nemlendirmeye çalışır. Göz kuruluğunun bazı olağan nedenleri şunlardır:

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        - Göz ameliyatı

        - Reçetesiz satılan ağrı kesiciler, hormon tedavisi ve antidepresanlar dahil olmak üzere bazı ilaçlar

        - Egzama ve blefarit gibi cilt rahatsızlıkları

        - Gözleri yağlayan bezlerle ilgili sorunlar

        - Yorgunluk

        - Rüzgara, kuru havaya veya sigara dumanı gibi kimyasal tahriş edici maddelere maruz kalma

        - Alerjiler

        - Bilgisayar ekranları önünde uzun zaman geçirme

        Kaynak: Medicalnewstoday

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