Espanyol- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Espanyol- Atletico Madrid maçına sayılı saatler kaldı. 22 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Simeone'nin öğrencileri, Espanyol karşısında galibiyet hedefliyor. Öte yandan ligde 28 puanla 15. sırada olan Espanyol Atletico karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Kritik mücadelenin yayıncı kuruluşu ve maç saati araştırılıyor. Peki, Espanyol- Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...