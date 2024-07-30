Espri anlayışıyla aşkı buluşturan çiftler: İşte eğlenceli ama bir o kadar da sinir bozucu 15 şakanın fotoğrafı!
Evlilik, bazen küçük şakaların büyük tepkilere yol açtığı komik anlarla doludur. Eşlerin birbirlerine yaptığı bu şakalar, hem kahkaha hem de kızgınlık getirebilir. İşte, eşlerin partnerlerini güldürmek veya hafifçe sinirlendirmek için yaptıkları komik ama sinir bozucu anların fotoğrafları ve yorumları...
Çiftlerin sevgilerini göstermesinin birçok yolu vardır. Bazıları geleneksel sevgi gösterilerini tercih ederken diğerleri işi bir adım öteye taşıyıp sevdiklerine şakalar yaparak her anın eğlenceli geçmesini sağlar. Haberimizde eşlerin keskin zekâları ve romantizmle parlayan sevgilerini ifade etme şekillerinin bazı örneklerini derledik. İşte, komik anların fotoğrafları ve paylaşan insanların yorumları...
"Dün akşam kocama 'ocağa biraz makarna koyar mısın geldiğimde pişireyim' demiştim, eve geldiğimde bu manzarayla karşılaştım."
"Kocamdan kedimizi tıraş ettirmesini istemiştim. Keşke ben de gitseydim."
"Çocuğumuzu gösteren kameranın hareket dedektörünü açtım ve bir gece karım işteyken ona e-posta gönderecek şekilde ayarladım. Sonra eski bir Cadılar Bayramı kostümü giyip çocuğumuzun yanında durdum. Karım hala öfkeli ama bence çok komikti."
"Benim boyum 1.55, kocam ise 1.88 boyunda. Kocama banyoya ayna asmasını söylemiştim. Keşke en azından bir kere boyumu düşünseydi."
"İlk kez baba olacağım için duygularımı gizlemek zor. Umarım eşim de ifadesini yakaladığım için mutlu olur."
"Kocamdan köpeğimizle biraz vakit geçirmesini istedim. Birisi zavallı küçük bir köpeğe nasıl bu kadar kötü davranabilir?"
"Bebeğimizi, kocama sadece 10 dakika bıraktım..."
"Bugün kocama buzdolabını temizlemesini söylemiştim. Bu görüntüyle karşılaşınca çok güldüm."
"Doğum günüm için kocamdan bir çanta istedim. Aldığı çantaya gülsem mi, kızsam mı bilemedim."
"Kocamdan öğle yemeğimi hazırlamasını rica etmiştim, belki de istememeliydim."
"Kocamdan nişan fotoğraflarında bazı düzenlemeler yapmasını istedim. Görünüşe göre savaşı evlilikle ilişkilendiriyor?"
"Köpeğimin sadece dik durmasını istiyordum. Karım aklımı kaçırdığımı düşünüyor."
"Karım yeni doğan kızımızın resmini sosyal profilimde yayınlamamı istedi. Kızımın büyüdüğünde bundan hoşlanabileceğini düşündüm. Karım hala öfkeli."
"Bir saatliğine babasıyla kaldı..."