Esra Akkaya ile Erkan Can yıllar sonra bir araya geldi

90'lı yılların efsanesi dizilerinden 'Mahallenin Muhtarları'nın başrol oyuncuları Esra Akkaya ve Erkan Can yıllar sonra bir araya geldi. Esra Akkaya, birlikte yer aldıkları fotoğrafı, "Şükür kavuşturana... Yerin hep ayrı canım Erkan’ım..." notu ile Instagram'da paylaştı