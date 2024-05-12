Fotoğrafa yorum yağdı
Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulunan Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine sevgi dolu bir mesaj iletti
Giriş: 12.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:33
Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.
Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Anneler günümüz kutlu olsun' dedi. Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı...
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