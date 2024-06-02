Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex mezun oldu
Esra Akkaya'nın Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex, mezun oldu. Akkaya, yaşadığı mutluluğu "Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle..." sözleriyle dile getirdi
Giriş: 02.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:34
Uzun zamandır yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex, mezun oldu.
Oğlunun mezuniyet törenine katılan Akkaya, o anları sosyal medya hesabından da yayımladı.
Esra Akkaya, yaşadığı sevinci, "Canım oğlum mezun oldu. Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle" sözleriyle dile getirdi.
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