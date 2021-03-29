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Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli?

Esra Balamir kimdir? Sorusu merak ediliyor. Yakın arkadaşı Demet Akalın ile bir süredir küs olan Esra Balamir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla barıştıklarını duyurdu. Peki, Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli? İşte Esra Balamir biyografisi...

Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli?

Esra Balamir kimdir? Sorusu merak ediliyor. Bir süredir küs oldukları bilinen yakın arkadaşı Demet Akalın ile barışması nedeniyle gündeme geldi. Peki, Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında merak edilen detaylar...

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da doğmuştur. Esas adı Esra Balamaz'dır. Rana Balamaz adında bir ablası vardır. Annesinin adı Nalan Özılgaz’dır. Babası uyuşturucu batağına saplandıktan sonra annesi, babasının öz yeğeniyle Avustralya'ya kaçtı. Esra Balamir, 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen nikâhını Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. Balamir ve Dümer çifti 1999 yılında boşandı.

Babası Alaattin Balamaz 2004 yılında 64 yaşında iken Adana Kürkçüler Cezaevi’nde kesinleşmiş 5 ay hapis cezasını çekerken, merdivenlerden ayağının kayıp düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Esra Balamir tv de sabah programını sunarken olaylı bir şekilde yerini Harika Avcı‘ya kaptırmıştı. Ayrıca Esra Balamir, 2004 yılında “Ünlüler Çiftliği”, 2016 yılında ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katıldı.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR'İN OYNADIĞI DİZİLER

*2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

*1998 – Şafak Vakti (TV Dizisi)

*1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)

*1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

*1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

ESRA BALAMİR HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?

*Ünlülerin Çiftliği

*İşte Benim Stilim

DİSKOGRAFİSİ

*2016-Söke Söke (single)

*2010-Rüyalar Gördüm

*2007-Masalcı

*2005-Bal Gibi

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