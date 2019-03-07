Son günlerde burun estetiği ile gündemde olan eski oyuncu, model, şarkıcı, DJ Esra Balamir ve hayatı vatandaşın merak konusu...

ESRA BALAMİR BİYOGRAFİSİ

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Esas adı Esra Balamaz’dır. Rana Balamaz adında bir ablası vardır. Annesinin adı Nalan Özılgaz’dır. Babası uyuşturucu batağına saplandıktan sonra annesi, babasının öz yeğeniyle Avustralya‘ya kaçtı. Esra Balamir, 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Galatasaray Adası’nda gerçekleştirilen nikâhını Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. 1999 yılında boşandı.

Babası Alaattin Balamaz 2004 yılında 64 yaşında iken Adana Kürkçüler Cezaevi’nde kesinleşmiş 5 ay hapis cezasını çekerken, merdivenlerden ayağının kayıp düşmesi sonucu öldü.

Esra Balamir tv de sabah programını sunarken olaylı bir şekilde yerini Harika Avcı‘ya kaptırmıştı. Ayrıca Esra Balamir, 2004 yılında “Ünlüler Çiftliği”, 2016 yılında ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katıldı. Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR'İN OYNADIĞI DİZİLER

*2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

*1998 – Şafak Vakti (TV Dizisi)

*1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)

*1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

*1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

ESRA BALAMİR HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?

*Ünlülerin Çiftliği

*İşte Benim Stilim

DİSKOGRAFİSİ

*2016-Söke Söke (single)

*2010-Rüyalar Gördüm

*2007-Masalcı

*2005-Bal Gibi