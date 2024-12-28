Faruk Sabancı, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

Faruk Sabancı, muhabirlerin, "2024 yılında başınıza gelen en güzel şey neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bu yıl başıma gelen en güzel şey, çok iyi bir insanla tanışmış olmam. Çok mutluyum ve hayatımın aşkını buldum.