Faruk Sabancı: Her şey yolunda
Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı ilk kez Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı, Etiler'deki bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. Mekân çıkışında ilk kez el ele objektiflere yansıyan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çift, birlikteliklerinin gidişatı ile ilgili sorular karşısında "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" ifadelerini kullandı. İkili, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.
Öte yandan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez geçtiğimiz ay birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmişti.