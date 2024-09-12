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        Haberler Objektife Takılanlar Faruk Sabancı: Her şey yolunda - Magazin haberleri

        Faruk Sabancı: Her şey yolunda

        Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı ilk kez Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 08:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:11
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı, Etiler'deki bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. Mekân çıkışında ilk kez el ele objektiflere yansıyan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Çift, birlikteliklerinin gidişatı ile ilgili sorular karşısında "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" ifadelerini kullandı. İkili, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.

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        Öte yandan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez geçtiğimiz ay birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmişti.

        #Esra Bilgiç
        #Faruk Sabancı
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