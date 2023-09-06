Esra Bilgiç, Venedik'te yürüyecek
Esra Bilgiç, bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürümek için İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti
İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kırmızı halıda konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Türk oyuncu Esra Bilgiç.
Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürümek için İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti.
Konaklayacağı otele giden Esra Bilgiç'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Bilgiç, Disney Plus'un yayınlamaktan vaz geçtiği 'Atatürk'te 'Madam Corinne Lütfü'yi canlandırdı.