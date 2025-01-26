Esra Dermancıoğlu: Çocuk gibi dişimi kırdım
Çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen 'Siyah Kalp' dizisinin oyuncusu Esra Dermancıoğlu'nun dişi kırıldı. Dişinin son halini paylaşan oyuncu; "Çocuk gibi dişimi kırdım" ifadelerini kullandı
Giriş: 26.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:57
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Hikmet' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, yanlışlıkla dişini kırdı.
"DİŞİMİ KIRDIM"
Kırık dişinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan ünlü oyuncu; "Çocuk gibi dişimi kırdım" ifadelerini not düştü.
Ardından aynı gün dişini yaptıran Esra Dermancıoğlu, doktordan çıktıktan sonra da yeni dişinin fotoğrafını yayımladı.
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