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Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya boşandı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Mahkeme, ikilinin 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini ise babanın karşılamasına karar verdi

Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya boşandı! 16 yıllık evlilik bitti - Magazin haberleri
16 yıllık evlilik bitti
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DHA

Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde ise bulunmadı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini ise babanın karşılamasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yaşamının büyük kısmını Londra'da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya, 16 yıl önce evlenmişti. Çiftin birlikteliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu.

Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen Güvenkaya ailesi, geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya, avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.

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