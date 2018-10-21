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Eşten gizli kredi çekmek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden habersiz kredi çeken kocanın bu hareketini 'güven sarsıcı' olay olarak değerlendirerek boşanma sebebi saydı

21.10.2018 - 10:02 | Güncelleme: İHA

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden habersiz kredi çeken kocanın bu gizli hareketini 'güven sarsıcı' olay olarak değerlendirip, bu kusurlu davranışı boşanma sebebi saydı. Emsal kararla birlikte, eşinden habersiz banka kredisi çeken taraf, boşanma davalarında kusurlu sayılacak.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden çift boşanmaya karar verdi. Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada eşler karşılıklı suçlamalarda bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme, davalı kocaya yönelik; eşine hakaret edip, onu aşağıladığı yönündeki suçlamaları 'duyuma dayalı' olduğu gerekçesiyle reddetti. Davalı kocanın eşine haber vermeden bankadan kredi çekmesini 'güven sarsıcı davranış' olarak nitelendiren Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafları boşadı. Davacı kadına nafaka ödenmesi gerektiğine karar veren Mahkeme, davalı kocanın mağdur kadına manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararı davalı koca temyiz etti.

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkemenin boşanma sebebi olarak saydığı 'eşten habersiz kredi çekmenin güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması da gerekir. Somut olayda, davalı erkeğin eşinden habersiz kredi çekmek suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece erkeğe yüklenen hakaret ve aşağılama eylemlerine yönelik tanık beyanlarının duyuma dayalı olduğu, yine mahkemece erkeğe yüklenen diğer kusurlu davranışların ise evlilik birliğinin devam etmiş olması nedeniyle affedildiği veya en azından hoş görüldüğü, bu nedenle de bu eylemlerin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kusuru ispatlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesi gerekir. Yetersiz gerekçeyle davacı kadın yararına tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir."

NELER GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ?

Hukukçulara göre; evlilik içerisinde kimi davranışlar boşanmaya neden olabiliyor. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açacak her türlü tutum ve davranış boşanma nedeni olarak sayılıyor. Boşanmaya neden olan unsurlardan birisi de “güven sarsıcı davranış” olarak tanımlanıyor. Evlilik birliği içerisinde tarafların sadakat yükümlülüğü ve güven duygusunu zedeleyen her türlü davranış güven sarsıcı nitelikte olmakta ve boşanma davası için öne sürülebiliyor. Eşlerden birisinin diğer eşin istemediği bir kişi ile görüşmesi, istenmeyen kişilerle arkadaşlık edilmesi ve bu durumu eşinden gizlemesi güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilebiliyor. Eşten habersiz başka birisine yüksek miktarda borç vermek, eşinden habersiz banka kredisi çekmek, güven sarsıcı davranış olarak sayılıyor. Eşten habersiz evi başka birisinin üzerine yapmak, mal varlığını habersiz bir şekilde devretmek, eşinden parasını gizlemek de boşanma sebebi sayılıyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Çok güzel ya herkesi boşayın boşama çok olsunki piyasada gezecek tozacak hanım bulmakta zorlanmayalım evliğili bitirmek için bir şey bulmak istersen bulursun erkek olmak çok güzel
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