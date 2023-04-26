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Et tadını aratmayacak! İşte nefis tavuk fajita tarifi!

Bir Latin Amerika yemeği olan tavuk fajita, son zamanlarda ülkemizin popüler tüketimde olan yemekleri arasında yer alıyor. Hemen hemen deneyen herkesin bayılarak yediği tavuk fajitayı evde yapmakta oldukça kolay. Peki, tavuk fajita nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla tavuk fajita yapımı…

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  • Et tadını aratmayacak! İşte nefis tavuk fajita tarifi!

    Meksika mutfağının fenomen yemeklerinden et fajita son zamanlarda tavuk ile yapılıyor ve oldukça beğeniliyor. Özellikle evine gelen misafirlerine değişik lezzetler sunmak isteyen kişilerin tercih ettiği ve Dünya mutfağında yeri olan tavuk fajita tarifini tüm püf noktalarıyla haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • Et tadını aratmayacak! İşte nefis tavuk fajita tarifi!

    TAVUK FAJİTA MALZEMELERİ NE?

    Tavuk Fajita İçin Gereken Malzemeler:

    500 gram kemiksiz derisiz tavuk ızgara eti

    2 yemek kaşığı soya sosu

    3-4 diş ince dövülmüş sarımsak

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    Kırmızı toz biber

    Karabiber

    Kimyon

    Tuz

    2 orta boy kuru soğan

    3-4 adet yeşil biber

    2 adet kırmızı etli biber
  • Et tadını aratmayacak! İşte nefis tavuk fajita tarifi!

    TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?

    İlk olarak tavuklar ve sebzeler jülyen şekilde doğranır. Doğranan tavuğa soya sosu, sarımsak, zeytinyağı, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir, güzelce karıştırılır. Bu şekilde en az 1 saat dolapta bekletilir. Daha sonra yağlı tavaya tavuklar atılır ve biraz piştikten sonra sebzeler ilave edilir. Sebzeleri çok karıştırmayın ve aşırı pişirmekten kaçının. Pişme işleminden sonra servis edebilirsiniz. Yanında tortilla ekmeği ya da lavaş oldukça yakışacaktır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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