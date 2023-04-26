Et tadını aratmayacak! İşte nefis tavuk fajita tarifi!

TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuklar ve sebzeler jülyen şekilde doğranır. Doğranan tavuğa soya sosu, sarımsak, zeytinyağı, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir, güzelce karıştırılır. Bu şekilde en az 1 saat dolapta bekletilir. Daha sonra yağlı tavaya tavuklar atılır ve biraz piştikten sonra sebzeler ilave edilir. Sebzeleri çok karıştırmayın ve aşırı pişirmekten kaçının. Pişme işleminden sonra servis edebilirsiniz. Yanında tortilla ekmeği ya da lavaş oldukça yakışacaktır.