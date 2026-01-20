Et tantuni, kendine özgü pişirme tekniği ve baharat dengesiyle klasik dürüm tariflerinden ayrılır. Dana etinin ince ince doğranarak sac tavada hızlı şekilde pişirilmesi, tantuniye karakteristik lezzetini kazandıran en önemli detayların başındadır. Evde yapılan et tantuni, dışarıda satılan versiyonlara kıyasla hem daha kontrollü hem de daha ekonomik bir alternatif sunar. Doğru et seçimi ve pişirme yöntemiyle hazırlanan et tantuni, yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla damaklarda kalıcı bir tat bırakır. İşte et tantuni yapılışı ve malzemeleri…

ET TANTUNİ TARİFİ

Et Tantuni tarifi dana eti kullanılarak hazırlanır. Yüksek ateşte kısa sürede pişme niteliğine sahiptir. Tantunide kullanılan et genellikle sinirsiz ve yağsız olmalıdır. Etin küçük parçalar halinde doğranması, özellikle pişirme sırasında sertleşmesini önler. Baharatlar ise et suyuyla birleşerek tantuniye özgü tadı ortaya çıkarır. Et tantuni, lavaş ekmeğiyle dürüm şeklinde servis edilebildiği gibi porsiyon olarak da sunulabilir. Doğru pişirilen bir et tantuni, ne kuru ne de yağlı olur. Yani dengeli ve doyurucu bir lezzet sunar.

ET TANTUNİ MALZEMELERİ Et Tantuni malzemeleri de merak edilenler arasındadır. Ev ortamında et tantuni yapmak için gerekli malzemeler oldukça nettir. Klasik bir et tantuni tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler şunlardır: 500 gram dana eti (but veya kontrfile)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

1 çay bardağı sıcak su Servis için: Lavaş ekmeği

Doğranmış domates

Maydanoz

Soğan (isteğe bağlı) Bu ölçülerle hazırlanan et tantuni yaklaşık 3 ya da 4 kişilik servis sağlar. ET TANTUNİ YAPIMI KOLAY MI? Et Tantuni yapımı kolay mı? Söz konusu tarifin yapımı doğru tekniklerle uygulandığında son derece basittir. Ancak etin sert olmaması için pişirme aşamasında dikkatli davranmak gerekir. Etin uzun süre kısık ateşte pişirilmesi, lezzet kaybına neden olabilir. Buna rağmen temel kurallara uyulduğunda et tantuni yapımı zahmetsizdir. Evde kısa sürede hazırlanabilmesi, bu tarifi özellikle yoğun günlerde tercih edilen bir ana yemek hâline getirir. ET TANTUNİ NASIL YAPILIR? Peki et tantuni nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımına dana etinin küçük ve ince parçalar halinde doğranmasıyla başlanır. Ardından şu aşamalar tek tek uygulanabilir;