        Et Tantuni Tarifi: Et Tantuni Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Et Tantuni Tarifi: Et Tantuni Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Et tantuni, özellikle son dönemlerde birçok kişinin sevdiği ve tarifini araştırdığı bir yemektir. İnce doğranmış dana eti ve baharatların uyumuyla hazırlanan bir lezzettir. Mersin mutfağının en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alır. Evde lokanta usulü et tantuni yapmak isteyenler için et tantuni tarifi tüm detayları bu içerikte…

        Giriş: 20.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:45
        Et Tantuni Tarifi
        Et tantuni, kendine özgü pişirme tekniği ve baharat dengesiyle klasik dürüm tariflerinden ayrılır. Dana etinin ince ince doğranarak sac tavada hızlı şekilde pişirilmesi, tantuniye karakteristik lezzetini kazandıran en önemli detayların başındadır. Evde yapılan et tantuni, dışarıda satılan versiyonlara kıyasla hem daha kontrollü hem de daha ekonomik bir alternatif sunar. Doğru et seçimi ve pişirme yöntemiyle hazırlanan et tantuni, yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla damaklarda kalıcı bir tat bırakır. İşte et tantuni yapılışı ve malzemeleri…

        ET TANTUNİ TARİFİ

        Et Tantuni tarifi dana eti kullanılarak hazırlanır. Yüksek ateşte kısa sürede pişme niteliğine sahiptir. Tantunide kullanılan et genellikle sinirsiz ve yağsız olmalıdır. Etin küçük parçalar halinde doğranması, özellikle pişirme sırasında sertleşmesini önler. Baharatlar ise et suyuyla birleşerek tantuniye özgü tadı ortaya çıkarır. Et tantuni, lavaş ekmeğiyle dürüm şeklinde servis edilebildiği gibi porsiyon olarak da sunulabilir. Doğru pişirilen bir et tantuni, ne kuru ne de yağlı olur. Yani dengeli ve doyurucu bir lezzet sunar.

        ET TANTUNİ MALZEMELERİ

        Et Tantuni malzemeleri de merak edilenler arasındadır. Ev ortamında et tantuni yapmak için gerekli malzemeler oldukça nettir. Klasik bir et tantuni tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler şunlardır:

        • 500 gram dana eti (but veya kontrfile)
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı toz biber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • Tuz
        • 1 çay bardağı sıcak su

        Servis için:

        • Lavaş ekmeği
        • Doğranmış domates
        • Maydanoz
        • Soğan (isteğe bağlı)

        Bu ölçülerle hazırlanan et tantuni yaklaşık 3 ya da 4 kişilik servis sağlar.

        ET TANTUNİ YAPIMI KOLAY MI?

        Et Tantuni yapımı kolay mı? Söz konusu tarifin yapımı doğru tekniklerle uygulandığında son derece basittir. Ancak etin sert olmaması için pişirme aşamasında dikkatli davranmak gerekir. Etin uzun süre kısık ateşte pişirilmesi, lezzet kaybına neden olabilir. Buna rağmen temel kurallara uyulduğunda et tantuni yapımı zahmetsizdir. Evde kısa sürede hazırlanabilmesi, bu tarifi özellikle yoğun günlerde tercih edilen bir ana yemek hâline getirir.

        ET TANTUNİ NASIL YAPILIR?

        Peki et tantuni nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımına dana etinin küçük ve ince parçalar halinde doğranmasıyla başlanır. Ardından şu aşamalar tek tek uygulanabilir;

        • Tavaya sıvı yağ eklenir ve yüksek ateşte ısıtılır.
        • Etler tavaya alınarak hızlıca kavrulur.
        • Etler suyunu salıp çekmeye başladığında baharatlar ve tuz eklenir.
        • Ardından sıcak su ilave edilerek etler yumuşayana kadar pişirilir.
        • Pişirme sırasında etlerin sulu kalmasına dikkat edilir.
        • Lavaş ekmeği, etin suyuyla hafifçe ıslatılır.
        • Etler lavaşa alınır, üzerine domates, maydanoz ve isteğe bağlı soğan eklenerek dürüm yapılır.
        • Et tantuni sıcak şekilde servis edilir.

        Afiyet olsun!

        ET TANTUNİ PÜF NOKTALARI NELER?

        Et tantuni yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası etin doğru seçilmesidir. Sinirsiz ve yumuşak et kullanmak, tantuninin sert olmamasını sağlayan en önemli faktördür. Et mutlaka yüksek ateşte pişirilmeli, uzun süre bekletilmemelidir. Baharatlar erken eklenirse yanabilir, bu nedenle pişmenin ortasında ilave edilmelidir. Bunun yanı sıra lavaşın et suyuyla hafifçe ıslatılması da tantuniye özgü lezzeti artırır.

