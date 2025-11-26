Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama

Tedbirlere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, ESK tarafından yıl sonu, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde, tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etlerin, ESK marketlerine, PERDER (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."