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Mahalle şarbon şüphesiyle karantinaya alınmıştı
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Et ve Süt Kurumu'ndan 'şarbon' açıklaması: Piyasaya sürülmesi söz konusu değil

ET ve Süt Kurumu'nca kurbanlık olarak Brezilya'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 3 bin 959 büyükbaştan 50'sinin şarbon sonucu telef olmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hastalıklı etlerin imha edildiği belirtilen açıklamada, "İşletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

28.08.2018 - 12:07 | Güncelleme: DHA

ESK tarafından kurbanlık olarak satılmak üzere Brezilya'dan 3 bin 959 büyükbaş getirilerek, Kurban Bayramı öncesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliği kiralanıp, yediemin olarak bırakıldı. DHA'nın haberine göre, buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile değişik yerlerinde kurbanlık olarak kesimi yapılan 3 bin 959 büyükbaştan yaklaşık 50'si, şarbon nedeniyle telef olmaya başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi.



İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı.

ESK: ETLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL


ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hastalıklı etlerin imha edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ankara Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirilmiştir. Kesimi yapılan hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılan muayenesi sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü´ne gönderilmiş ve sonuç Anthrax (Şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 dakika önce
    Sistem dediğiniz insan tarafından oluşturulan bir yapı eğer sistemi yapan düzgün değilse sistemdeki insan düzgün değilse herşey olur
  • Misafir 11 dakika önce
    şarbon tespit edilmeden sürülen etler ne olucak
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