Etli kuru fasulye tarifi: Evde etli kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ancak bu klasik lezzeti evde tam kıvamında tutturmak, fasulyeleri dağıtmadan pişirmek ve o meşhur "helme" kıvamını yakalamak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Aceleye gelmeyen, kısık ateşte ağır ağır pişmesi gereken ve dinlendikçe lezzeti oturan Etli kuru fasulye tarifi, malzeme seçiminden pişirme tekniğine kadar incelik ister. Annelerimizin el lezzetini aratmayacak, suyuyla özleşmiş ve etiyle bütünleşmiş mükemmel bir tabak hazırlamak için dikkat edilmesi gereken püf noktaları, bu geleneksel yemeği mutfağınızın baş tacı yapacaktır.

DOĞRU FASULYE SEÇİMİ VE MALZEMELERİN HAZIRLIĞI

Lezzetli bir kuru fasulyenin sırrı, tencerenin başına geçmeden çok önce, market veya pazar alışverişinde başlar. Etli kuru fasulye malzemeleri arasında başrol oyuncusu elbette fasulyenin kendisidir. İdeal bir sonuç için İspir, Dermason veya Şeker fasulyesi gibi kabuğu ince, pişince çabuk dağılmayan ama içi yumuşacık olan türler tercih edilmelidir. Fasulyenin cinsi, pişme süresini ve yemeğin kıvamını doğrudan etkiler. Et seçiminde ise genellikle dana kuşbaşı tercih edilse de, lezzet derinliğini artırmak için kuzu eti veya kemikli et kullanımı da yaygındır. Etin hafif yağlı olması, yemeğin suyuna ekstra bir lezzet katar. Diğer temel malzemeler arasında kaliteli bir domates ve biber salçası, kuru soğan, tereyağı, sıvı yağ, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak acı pul biber bulunur.

Fasulye pişirmenin en kritik aşaması ıslatma işlemidir. Fasulyelerin gaz yapmaması ve kolay pişmesi için bir gece önceden soğuk suyla ıslatılması şarttır. Bazı tariflerde ıslatma suyuna bir çay kaşığı karbonat veya bir miktar süt eklenmesi önerilir; bu yöntemler fasulyenin gazını almaya ve kabuklarının yumuşamasına yardımcı olur. Ertesi gün ıslatma suyu dökülmeli ve fasulyeler temiz suyla yıkanmalıdır. Bu işlem, yemeğin renginin berrak olmasını ve sindiriminin kolaylaşmasını sağlar. HELMELEŞME VE ETLİ KURU FASULYE YAPIMI Malzemeler hazırlandıktan sonra işin ustalığı, yani Etli kuru fasulye yapımı aşaması başlar. Tencereye alınan tereyağı ve sıvı yağ karışımında, yemeklik doğranmış soğanlar şeffaflaşana kadar kavrulur. Soğanın iyice kavrulması, yemeğin tatlımsı bir lezzet alması ve soğanın içinde eriyip kaybolması için önemlidir. Ardından etler eklenir ve suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edilir. Etlerin yumuşaması için bu aşamada sabırlı olmak gerekir; gerekirse çok az sıcak su eklenerek etler ön pişirmeye tabi tutulabilir. Salçaların eklenmesi ve kokusu çıkana kadar kavrulması, yemeğin renginin ve aromasının oturmasını sağlar. Salça kavrulmadan su eklenirse, yemekte çiğ bir salça tadı ve kokusu oluşabilir ki bu istenmeyen bir durumdur.

Salçalı sosun üzerine yıkanıp süzülen fasulyeler ilave edilir ve birkaç dakika da fasulyelerle birlikte kavrulur. Bu işlem, fasulyelerin lezzeti içine hapsetmesini sağlar. Ardından üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su eklenir. Soğuk su kullanmak, hem etin hem de fasulyenin sertleşmesine ("küsmesine") neden olabilir, bu yüzden mutlaka kaynar su kullanılmalıdır. Etli kuru fasulye yapılışı sırasında suyun miktarı iyi ayarlanmalıdır; çok su yemeği tatsızlaştırır, az su ise dibinin tutmasına neden olabilir. PİŞİRME TEKNİĞİ VE PÜF NOKTALARI Yemeğin lezzetinin zirveye çıktığı an, kısık ateşte "tıkır tıkır" kaynadığı andır. Etli kuru fasulye nasıl yapılır sorusunun cevabı, modern düdüklü tencerelerle "hızlıca" olsa da, geleneksel güveç veya çelik tencerelerde kısık ateşte "uzunca" pişirmektir. Eğer düdüklü tencere kullanılacaksa süre kısalır ancak lezzet özleşmesi için su oranı biraz daha az tutulmalıdır. Normal tencerede pişiriliyorsa, fasulyeler yumuşayana ve suyu koyulaşıp helmelenene kadar (yaklaşık 40-50 dakika) pişirilmelidir. Helmelenmek, fasulyenin nişastasını suya bırakarak suyun kıvamlı, sos gibi bir yapıya bürünmesidir. Bu kıvamı yakalamak için yemeği çok sık karıştırmamak gerekir; aksi takdirde fasulyeler ezilebilir ve görüntü bozulabilir.