EURO 2024 C Grubu: Sırbistan'ı tanıyalım!

Organizasyonun ilk yıllarında "Yugoslavya" olarak olarak yer alan ve en başarılı takımlar arasına giren Sırbistan, yıllar geçtikçe bu gücünü kaybetti ve son dönemde beklentilerin altında kaldı.

Turnuvaya son 5 seferde katılmayı başaramayan Sırbistan, 2024'te ise Danimarka, Slovenya ve İngiltere ile C Grubu'na düştü.

İngiltere ve Danimarka'nın favori olduğu grupta sürpriz kovalayacak Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ EURO 2024 elemelerinde kağıt üzerinde en dengeli görünen G Grubu'nda yer alan Sırbistan, buradan çıkarak adını finallere yazdırdı. REKLAM Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele eden Sırbistan, 4 galibiyet, 2'şer de beraberlik ve mağlubiyetle grubunu 14 puanla 2. sırada tamamlamayı başardı. Sırbistan, bu süreçte 15 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Teknik direktörlüğünü Dragan Stojkovic'in yaptığı Sırbistan'ın eleme mücadeleleri şöyle: Sırbistan-Litvanya: 2-0 Karadağ-Sırbistan: 0-2 Bulgaristan-Sırbistan: 1-1 Sırbistan-Macaristan: 1-2 Litvanya-Sırbistan: 1-3 Macaristan-Sırbistan: 2-1 Sırbistan-Karadağ: 3-1 Sırbistan-Bulgaristan: 2-2

KAPTANLARI TADİC Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Sırbistan'da Tadic'in yanı sıra Salzburg'dan Strahinja Pavlovic, Al-Hilal'den Sergej Milinkovic Savic ve Aleksandar Mitrovic ile Juventus'tan Dusan Vlahovic öne çıkan isimler arasında yer alıyor.