EURO 2024 çeyrek final İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Grubu’nu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan İsviçre, son 16 turunda ise turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya’yı eledi. İngiltere ise son 16 turunda uzatmalarda bulduğu gol ile turnuvaya tutundu. Uzatmalarda rakibini geçen İngiltere, çeyrek finalde İsviçre’nin rakibi oldu. Bu kapsamda sporseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, İngiltere- İsviçre maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...