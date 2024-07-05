EURO 2024 çeyrek final İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Slovenya'yı normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Öte yandan İsviçre, son şampiyon İtalya'yı 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı ve İngiltere'nin rakibi oldu. Peki, İngiltere- İsviçre maçı ne zaman ve hangi kanalda?
A Grubu’nu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan İsviçre, son 16 turunda ise turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya’yı eledi. İngiltere ise son 16 turunda uzatmalarda bulduğu gol ile turnuvaya tutundu. Uzatmalarda rakibini geçen İngiltere, çeyrek finalde İsviçre’nin rakibi oldu. Bu kapsamda sporseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, İngiltere- İsviçre maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
İNGİLTERE- İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere- İsviçre EURO 2024 çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi (yarın) 19.00'da başlayacak.
Düsseldorf Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İNGİLTERE- İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere- İsviçre karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.