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Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak?

2024 yılında yapılacak EURO Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya olacak. A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 EURO kura çekimi heyecanla bekleniyor. İşte, 2024 EURO Avrupa Şampiyona'sı hakkında tüm detaylar...

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  • Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimine hangi takımlar katılacak?

    A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri kurası heyecanla bekleniyor. A Milli Takımı, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Peki, Merakla beklenen EURO 2024 kurası ne zaman yapılacak, kurada hangi takımlar olacak? İşte, merakla beklenen EURO 2024 kura çekimi ve detaylar...
  • Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimine hangi takımlar katılacak?

    EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, 13.00'te başlayacak.
  • Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimine hangi takımlar katılacak?

    EURO 2024 KURASINDA KAÇ TAKIM YER ALACAK?

    53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

    Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.
  • Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimine hangi takımlar katılacak?

    EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TORBALARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?  

    Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

    1.torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

    2.torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

    3.torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
  • Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimine hangi takımlar katılacak?

    4.torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

    5.torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

    6.torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn
  • Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimine hangi takımlar katılacak?

    2024 EURO MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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