EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz

TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E GİDEBİLİR Mİ?

Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım , Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.