Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.264,48 %-0,74
        DOLAR 42,7233 %0,06
        EURO 50,1113 %-0,15
        GRAM ALTIN 5.932,26 %0,38
        FAİZ 38,05 %-0,37
        GÜMÜŞ GRAM 90,58 %3,61
        BITCOIN 86.820,00 %-1,06
        GBP/TRY 56,9699 %-0,62
        EUR/USD 1,1721 %-0,22
        BRENT 60,22 %2,21
        ÇEYREK ALTIN 9.699,24 %0,38
        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentinin altında - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentinin altında

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2.1 ile yüzde 2.2'lik beklentinin altında geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentinin altında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Enflasyon ekim ayına göre ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

        Piyasa beklentisi, enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda eksi yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

        AB'de ise yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,2 olarak belirlendi.

        Fiyatlar kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım