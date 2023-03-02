Euro Bölgesi'nde işsizlik ocakta değişmedi

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, ocakta sabit kaldı. İşsizlik oranı, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,9, AB'de ise 6,3 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ocakta İspanya'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,1 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 227 bin olurken, bunun 11 milyon 288 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocakta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 781 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 286 bin olarak belirlendi.

Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.