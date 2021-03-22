Dolar ve euro kurlarında hızlı yükseliş gündeme oturdu. TCMB'de başkan değişikliğinin ardından, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde döviz kurunun yükseldiği gözlendi. Türkiye piyasası açıldığında kotasyonlar farklılaşabileceği gibi uzmanlar bu fiyatların görece çok daha düşük işlem hacimlerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

EURO KAÇ TL?

DOLAR KAÇ TL?

2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.