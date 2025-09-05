Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroBasket 2025'te Yunanistan lider, son şampiyon İspanya'dan veda! - Basketbol Haberleri

        EuroBasket 2025'te Yunanistan lider, son şampiyon İspanya'dan veda!

        EuroBasket 2025'in C grubu son maçında Yunanistan, İspanya'yı 90-86 mağlup etti. Bu sonuçla Yunanistan 9 puanla lider olarak gruptan çıktı. Son şampiyon İspanya ise 7 puanla grubu 5. tamamlayarak turnuvaya veda etti.

        Giriş: 05.09.2025 - 00:35 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:35
        Yunanistan lider, son şampiyon İspanya'dan veda!
        EuroBasket 2025'in C grubu maçında İspanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Spyros Kyprianou Arena'da oynanan mücadeleyi Yunanistan 90-86 kazandı.

        Yunaistan'da Giannis Antetokounmpo 25 sayı 14 ribaund 9 asistle yıldızlaşarak galibiyette önemli rol oynadı.

        İspanya'da Jamie Pradilla'nın 14 sayı 4 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

        Bu sonuçla Yunanistan 9 puanla lider olarak gruptan çıktı. Son şampiyon İspanya ise 7 puanla grubu 5. tamamlayarak turnuvaya veda etti.

