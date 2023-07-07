EuroCup'ta Beşiktaş ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu Basketbol EuroCup'ta 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi. Temsilcilerimizden Beşiktaş A Grubu'nda yer alırken, Türk Telekom ise B Grubu'na düştü.

Basketbol BKT EuroCup'ta 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi.

Kura çekimine göre Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Beşiktaş A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Grup aşaması, 3 Ekim'de başlayıp 7 Şubat 2024'te sona erecek. 10'arlı iki grupta ilk iki sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarda 3-6'ncı sırayı alan ekipler ise çapraz eşleşmeyle 8'li finalde mücadele ederek çeyrek finale kalmaya çalışacak. 8'li final ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final ve final müsabakaları ise 3 maç üzerinden yapılacak.

BKT EuroCup grupları şöyle:

A Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Joventut Badalona (İspanya), London Lions (İngiltere), Paris Basketbol (Fransa), Prometey (Ukrayna), Umana Reyer (İtalya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), Wolves Vilnius (Litvanya)

B Grubu: Lietkabelis (Litvanya), Aris (Yunanistan), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Dreamland Gran Canaria (İspanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), ratiopharm Ulm (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), Türk Telekom (Türkiye), U-BT Cluj-Napoca (Romanya).