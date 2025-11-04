Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 9. hafta heyecanı - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 9. hafta heyecanı

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de 9. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de 9. hafta heyecanı yarın paylaşılacak.

        Son şampiyon Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Ligde 8 haftada 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer aldı.

        Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

        Avrupa Ligi'ndeki 8 maçın 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, haftaya 15. basamakta girdi.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

        REKLAM

        Belgrad Arena'da oynanacak haftanın açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 5 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 7. sırada bulunuyor.

        Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        6 Kasım Perşembe:

        20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

        21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

        22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

        23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

        23.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Monaco (Fransa)

        7 Kasım Cuma:

        20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Valencia Basket (İspanya)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

        22.30 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!