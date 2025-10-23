EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
EuroLeague'in 6. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın akşam kozlarını paylaşacak.
EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko haftaya 14., Anadolu Efes ise 16. sırada girdi.
Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.