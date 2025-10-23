Habertürk
        EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

        EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

        EuroLeague'in 6. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın akşam kozlarını paylaşacak.

        Giriş: 23.10.2025 - 10:15 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:15
        EuroLeague'de Türk derbisi!
        EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko haftaya 14., Anadolu Efes ise 16. sırada girdi.

        Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.

