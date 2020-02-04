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HaberlerBasketbolEuroLeague, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve tazminat ödeyecek

EuroLeague, FIBA Avrupa'ya tazminat ödeyecek

Lüksemburg Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa ve EuroLeague (Avrupa Ligi) arasındaki anlaşmanın feshiyle ilgili davada, FIBA Avrupa lehine karar verdi

EuroLeague, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve tazminat ödeyecek
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EuroLeague organizasyonunun itirazını reddeden Temyiz Mahkemesi, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve faiz, 2 bin avro tazminat ile yargılamanın tüm masraflarının ödenmesini emrederek, ilk davada verdiği kararı onayladı.

Mahkeme, FIBA Avrupa’nın, 2012 yılında onaylanan ve 2017 yılında uygulanmaya başlanan yeni FIBA takvimi ile EuroLeague anlaşmasının hükümlerini bozmadığı yönünde karar almış oldu.

2004 yılında FIBA Avrupa ve ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği),Avrupa'da kulüpler arası turnuvaların organizasyonunu düzenlemek için bir anlaşma imzalamıştı. 2010 yılından itibaren EuroLeague, ULEB’in FIBA Avrupa’ya olan 400 bin avro ödeme yükümlülüğünü üstlenmişti. EuroLeague 2012 yılının Aralık ayında, FIBA’nın 2017 yılında başlatacağı yeni takvimi öne sürerek anlaşmayı bitirmek istemişti.

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