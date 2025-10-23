Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague hakemi Uros Nikolic gözaltına alındı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague hakemi Uros Nikolic gözaltına alındı!

        EuroLeague hakemi Uros Nikolic, suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı. Nikolic'in evinde yapılan aramalarda 250 bin Euro bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague hakemi gözaltına alındı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EuroLeague'de de görev alan Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı ve hakemlik görevinden uzaklaştırıldı.

        Sırbistan Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Nikolic'in, basketbol hakemliği görevini geçici olarak yerine getirmesinin yasaklanmasına yol açabilecek bir ihlal gerçekleştirdiğine dair makul şüphe nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Sırp basını ise hakemin evinde 250 bin Euro bulunduğu ve suç örgütüyle bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı