Galatasaray- Fenerbahçe Euroleague Women final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Euroleague Women finali Türk derbisine sahne oluyor! Dün oynanan yarı final müsabakalarında temsilcilerimiz rakiplerini eledi ve finalde eşleşti. Önce Fenerbahçe, Girona'yı 76-59 yendi, daha sonra da Galatasaray, ev sahibi Zaragoza karşısında sahadan 63-56 galip ayrıldı ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe Euroleague Women final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:39
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından FIBA Kadınlar EuroLeague’de final heyecanı zirveye ulaştı. Türkiye’nin iki güçlü temsilcisi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için parkede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği dev finalin tarihi ve saati ise gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte detaylar
2026 EUROLEAGUE WOMEN FİNALİ NE ZAMAN?
Kadınlar EuroLeague Final kapsamında oynanacak olan bu kritik mücadele, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak.
DERBİ HANGİ KANALDA?
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen organizasyon TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
