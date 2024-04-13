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        Euroleague’de normal sezon lideri Real Madrid! İşte eşleşmeler

        THY Euroleague'de normal sezonun ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe direkt play-offlarda yer alırken, Efes ise Play-In oynayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:37
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        Euroleague'de normal sezon lideri Real Madrid!
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        THY Euroleague’de 34 haftalık normal sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Son hafta Türk takımları 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 100-55’lik skorla mağlup etti. Sezonu 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar bu sonuçla Play-In’e kaldı.

        Fenerbahçe Beko ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynadığı maçı uzatmalarda 84-81’lik skorla kaybetti. Normal sezonu 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler play-offlarda mücadele edecek.

        REAL MADRID LİDER TAMAMLADI

        Euroleague’de 34 haftalık periyodu Real Madrid 27 galibiyet, 7 mağlubiyetle lider tamamladı. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ikinci, Monaco da üçüncü sırada yer aldı. ALBA Berlin de 5 galibiyet, 29 mağlubiyetle sezonu son sırada bitirdi.

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        EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

        Normal sezonun tamamlanmasının ardından eşleşmeler de belli oldu. Fenerbahçe, Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Efes ise play-offlara kalmak için Play-In oynayacak. Lacivert-beyazlılar ilk olarak İtalyan ekibi Bologna mücadele edecek. Efes bu müsabakadan galip ayrılması durumunda Maccabi Tel Aviv - Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacak. İstanbul ekibi play-offlara kalırsa Real Madrid ile eşleşecek.

        Euroleague'de Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak.

        Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

        Real Madrid - Play-In'den gelecek takım

        Panathinaikos - Play-In'den gelecek takım

        Monaco - Fenerbahçe

        Barcelona - Olympiakos

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