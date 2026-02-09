Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 28. haftasında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Telekom Center Athens'de oynanacak olan karşılaşma öncesinde, Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçının başlama saati ve mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı saati...
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde ederek üst üste 6 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, son maçında Paris Basket'i 92-90 mağlup etmeyi başardı. Bir maç eksiğiyle ligde lider durumda olan son şampiyon, zorlu Panathinaikos deplasmanında galip gelip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, "Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
PANATHİNAİKOS- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı 13 Şubat Cuma günü 22.15'de oynanacak.
Telekom Center Athens'de oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden yayınlanacak.
EUROLEAGUE'DE LİDER
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 26 karşılaşmada 19 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Panathinaikos'a 77-81 yenilmişti.