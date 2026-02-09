Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Euroluge 28. hafta: Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 28. haftasında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Telekom Center Athens'de oynanacak olan karşılaşma öncesinde, Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçının başlama saati ve mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı saati...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 14:33 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:35
        Panathinaikos-Fenerbahçe maçı ne zaman
        Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde ederek üst üste 6 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, son maçında Paris Basket'i 92-90 mağlup etmeyi başardı. Bir maç eksiğiyle ligde lider durumda olan son şampiyon, zorlu Panathinaikos deplasmanında galip gelip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, "Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        PANATHİNAİKOS- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı 13 Şubat Cuma günü 22.15'de oynanacak.

        Telekom Center Athens'de oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden yayınlanacak.

        EUROLEAGUE'DE LİDER

        Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.

        Fenerbahçe Beko, geride kalan 26 karşılaşmada 19 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Panathinaikos'a 77-81 yenilmişti.

